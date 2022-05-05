Sigara fiyatlarına zam geldi en ucuz sigara 25.50 TL oldu

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu

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Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi.

Bu sabah her ürüne 2 lira zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.