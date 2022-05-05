Sigara fiyatlarına zam geldi en ucuz sigara 25.50 TL oldu
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL olduAbone ol
Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi.
Bu sabah her ürüne 2 lira zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.
Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Uçak mühendisiydi işini bıraktı Antalya'da topraksız tarıma başladı hedef yurt dışına ihracat