BIST 2.431
DOLAR 14,76
EURO 15,68
ALTIN 903,67
HABER /  EKONOMİ
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Sigara fiyatlarına zam geldi en ucuz sigara 25.50 TL oldu

Sigara fiyatlarına zam geldi en ucuz sigara 25.50 TL oldu

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu

Abone ol

Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi.

Bu sabah her ürüne 2 lira zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uçak mühendisiydi işini bıraktı Antalya'da topraksız tarıma başladı hedef yurt dışına ihracat
Foto Galeri Uçak mühendisiydi işini bıraktı Antalya'da topraksız tarıma başladı hedef yurt dışına ihracat Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yenilemek istiyor
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yenilemek istiyor
Cem Madra hayatını kaybetti neden öldü ölüm nedeni nedir?
Cem Madra hayatını kaybetti neden öldü ölüm nedeni nedir?
Şişli'de ünlü bir bankanın kadınlar tuvaletinde mikro kamera çıktı
Şişli'de ünlü bir bankanın kadınlar tuvaletinde mikro kamera çıktı
Mülteci kışkırtmasının altında yeni Gezi olayları iddiası! İç savaş çıkacak
Mülteci kışkırtmasının altında yeni Gezi olayları iddiası! İç savaş çıkacak
Kozan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kozan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Suriye'de çıkartılan genel af sonrası bazı mahkumlar salıverildi
Suriye'de çıkartılan genel af sonrası bazı mahkumlar salıverildi
Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid final biletini kaptı
Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid final biletini kaptı
İsmail Çataklı'dan Sinan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi!
İsmail Çataklı'dan Sinan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi!
Nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak! Aylık yüzde 5,96 artış bekleniyor
Nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak! Aylık yüzde 5,96 artış bekleniyor
Dünyaca ünlü Uncharted filminde 'PKK' skandalı!
Dünyaca ünlü Uncharted filminde 'PKK' skandalı!