Sigara fiyatlarına zam geldi! 2021 sigara fiyatlara ne kadar oldu işte yeni tarife

Sigara fiyatlarına zam geldi. British American Tobacco bünyesinde bulunan tüm tekel ürünlerinin fiyatı arttı. İşte 2021'in yeni sigara fiyatları...

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Gece sosyal medyaya sigara fiyatlarına zam geldiği iddiası düştü. Böyle olunca da yeni sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca tütün kullanıcısı yeni sigara fiyatlarına 1 Nisan itibarıyla karışılaşacak. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigaranın paketi 50 kuruş arttı

British American Tobacco bünyesinde bulunan Tekel ürünlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zam yapıldı. Tekel ürünlerinde Kent, Kent D Range ve Kent Slims fiyatında değişiklik olmadı. Yeni fiyat listesine göre Kent White Blue 15 TL’den 16 TL’ye, Tekel 2000 ve 2001 ise 14 TL’den 15 TL’ye yükseldi.

İşte yeni fiyat tarifesi...