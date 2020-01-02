Sigara fiyatları 2020 listesi zam mı geldi yeni sigara fiyatları
2020 yılının ilk günlerinde birçok vatandaş sigara fiyatları 2020 yılında kaç para oldu, ocak ayında sigara fiyatları zamlandı mı sorunu yanıtını aradı. Peki 2020 yılında sigara fiyatlarına gerçekten zam geldi mi, en düşük ve en yüksek sigara fiyatı ne oldu?
2020 yılının ilk gününde birçok vatandaş sigara fiyatlarını araştırdı. Sosyal medyada yayılan 2020 ocak ayında sigara fiyatlarına zam gelecek iddiası ortalığı karıştırdı. Peki sigara fiyatları 2020 yılında zamlandı mı, yeni sigara fiyatları kaç para oldu? İşte 2020 yılı sigara fiyatları hakkında merak edilenler...
Sigaraya zam mı geldi: Sosyal medyada dolaşan sigara zammı iddiaları gündeme oturdu. Sigara fiyatı artış listesi birçok yerde yayınlandı fakat sigara şikayetlerinden zam haberlerine dair herhangi bir açıklama gelmedi.
Sigaraya neden zam gelmişti: Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratıyor. “Mali çarpan” vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor.
Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide temmuz başında gerçekleşen 0,0339 TL’lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olması gerekiyordu.