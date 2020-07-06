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Şifresiz yayımlanan Southampton - Manchester City maçında tarihi rekor

İngiltere Premier Lig'de BBC tarafından şifresiz yayınlanan Southampton - Manchester City karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC'den yapılan açıklamada; Premier Lig'de önceki gün oynanan ve şifresiz yayınlanan Southampton - Manchester City maçını 5,7 milyon kişi takip etti.

Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere'de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.

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