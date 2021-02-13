Sıfır otomobil kampanyaları listesi Şubat 2021... 71 TL indirim fırsatı var
Sıfır otomobil almayı düşüneler için firmaların Şubat ayı kampanyalarını listeledik... Ay sonuna kadar bazı araç modellerinde 71 TL'ye kadar indirim fırsatı var.
Koronavirüs pandemisine rağmen sıfır araç sektöründe satışlar hız kesmedi. Bunun yanı sıra firmalar satışlarını artırmak için rakipleri kampanya yarışına girdiler.. 2021 yılına da hızlı başlayan sektörde markalar, şubat ayına özel 'kış kampanyalarını' yayımladılar. Geçtiğimiz ay 40 bin adetlerin üzerinde çıkan araç satışlarının ardından markalar Şubatta da satış atağına geçtiler.
İşte otomobil alacaklar için tüm markaların şubat ayına özel kampanyaları...
FIAT'tan 71 bin TL'lik indirim
Fiat, Şubat ayı kampanyasında 500L modeline özel ödeme seçenekleri açıkladı.
Bu kapsamda, 500L ailesinin Cross Plus versiyonuna ay boyunca 71 bin TL indirim ile sahip olunabileceği bildirildi.