Sıfır faizli kredi seçeneği! Fiat'tan "Büyük Aralık Kampanyası"

Kampanya kapsamında Fiat Professional'ın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modelleri Scudo Van ile 5+1 yolcu kapasitesine sahip Scudo Combi/Combimix modelleri, 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Yerli üretim olan ve 8+1 kişilik taşıma kapasitesine sahip Ulysse modeli ise 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla tüketicilerle buluşuyor.