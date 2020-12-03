Sıfır araç alacaklar dikkat! 2020'nin en ucuz ve en çok satan otomobilleri belli oldu
Otomobil fiyatlarında yükseliş devam ederken yıl sonu fırsatlarından yararlanmak isteyenler fiyat araştırmasına başladı. İşte Türkiye'de satılan en ucuz ve en çok satan otomobiller...
2020 yılının son otomobilleri alıcılarını bekliyor. Yıl içinde sürekli fiyatı yükselen otomobiller yeni yılla birlikte yeniden zam görebilir. Ayrıca 2021 yılına ait otomobiller koronavirüs sebebiyle gecikme yaşama ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Sıfır otomobil bulmada son zamanlarda sorun yaşanmasa da fiyatlardaki yükseliş alıcıları olumsuz etkiliyor.
İşte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller
145
Audi A3 Sportback
421 bin 355 lira
245
BMW 118i
401 bin 300 lira
345
Citroen C-Elysee
192 bin 500 lira
445