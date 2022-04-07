Şifalı Nisan yağmuru geliyor Meteoroloji 42 ili uyardı İstanbul Bursa İzmir Ankara, Balıkesir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunu açıkladı. Bugün yurdun birçok noktasında sağanak yağış etkili olacak. İstanbul için sağanak yağışın başlayacağı saat verilirken, beklenen yağışlar nedeniyle 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Nisan yağmurları bereketi ve şifasıyla biliniyor. Yağışlar cuma gününe kadar sürecek. İşte 7 Nisan hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın Nisan yağmurları Türkiye'yi ıslatacak. Sağanak yağışlar yer yer şiddetli ve gök gürültülü olacak. Bugün Marmara, Ege, batı ve orta Karadeniz, İç Anadolu ile Akdeniz'de yoğun sağanak yağmur bekleniyor. Yağışlar akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı, Çorum, Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'de kuvvetli olacak. Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu, İstabul için de saat verdi... İşte son hava durumu paylaşımı ve uyarılar:
Sarı ve turuncu uyarı : Meteoroloji 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteorolojinin sitesinde yayınlanan uyarıya göre şiddetli yağışlar cuma gününe kadar aralıksız sürecek. Yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. İlk olarak Batı Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. İzmir, Manisa, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege kentleri de yoğun yağış alacak.
İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor : Meteoroloji sitesinden İstanbul için de sağanak yağış uyarısı yayınladı. İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışlar gece boyunca etkisini devam ettirip cuma gününe kadar devam edecek. Cuma günü öğleden sonra etkisini kaybedecek olan yağışlar cumartesi günü yerini güneşli bir havaya bırakacak. Pazar günü ise yeniden yağışlar başlayacak.
Bu illerde çok daha şiddetli olacak : Meteoroloji sitesinden özellikle Marmara bölgesindeki bazı iller için ayrı bir uyarı geçti. Uyarıda şöyle denildi:
-Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneydoğusunda(Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya illeri ve Kocaeli’nin güneyi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.