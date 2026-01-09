BIST 12.088
Şiddetli rüzgar Ayasofya’da hasara yol açtı

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem cami bahçesine düştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından uzman ekiplerin güvenlik önlemlerini alarak müdahalede bulunacağını, devrilen ağacın ise belediye ekiplerince kaldırılacağını açıkladı.

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ilgili uzman ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ve minare alemine yönelik müdahalenin titizlikle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Açıklamada, cami bahçesinde devrilen ağacın belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacağı da belirtildi.

