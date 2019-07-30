Sıcaktan bunalanlara müthiş haber! Giyilebilir klima üretildi

Sıcaktan bunalanlara müthiş haber! Giyilebilir klima üretildi

JAPONYA'da inovatif ürünleri geliştirmek ve yatırım sağlamak amacıyla oluşturulan First Flight platformunda yer alan Reon Pocket isimli giyilebilir klima dünya devi Sony'nin desteğiyle satışa sunuldu.

Sıcaktan bunalanlara müthiş haber! Giyilebilir klima üretildi - Sayfa 1

Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde artan sıcaklık ortalamaları, bilim insanlarını serinlemek için klima dışında yeni çözümler üretmeye itti. İnovatif fikirlerin desteklendiği First Flight platformunda ortaya çıkan ve Japon teknoloji devi Sony'nin fonlandığı 'Reon Pocket' isimli ürün, kullanıcılara 'giyilebilir klima deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.

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Sıcaktan bunalanlara müthiş haber! Giyilebilir klima üretildi - Sayfa 2

Vücut ısısını düzenlemeye yardımcı

Özel olarak üretilen giyeceklere yerleştirilen Reon Pocket, soğutma işlemini üfleyerek değil, bir uygulama yardımıyla vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olarak yapıyor.

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Sıcaktan bunalanlara müthiş haber! Giyilebilir klima üretildi - Sayfa 3

8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor

Tam şarjda 24 saat iklimlendirme deneyimi sunan cihaz, vücut sıcaklığını 8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor.

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Sıcaktan bunalanlara müthiş haber! Giyilebilir klima üretildi - Sayfa 4

Akıllı telefonla yönetiliyor

Giyilebilir klima, akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama ile kumanda ediliyor.

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