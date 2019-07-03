Sıcaktan bunalan köpek bakın ne yaptı!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sıcaktan bunalan köpek bakın ne yaptı!

ANTALYA'da sıcaktan bunalan köpek,içecek dolabının kapısını başıyla açarak içine girdi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Sıcaktan bunalan köpek bakın ne yaptı! - Sayfa 1

Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yaşayanlar ve turistler, denizde ve havuzlarda serinliyor. 

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Sıcaktan bunalan köpek bakın ne yaptı! - Sayfa 2

Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor. 

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Sıcaktan bunalan köpek bakın ne yaptı! - Sayfa 3

Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen Pomeranian boo cinsi köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi.

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Sıcaktan bunalan köpek bakın ne yaptı! - Sayfa 4

Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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