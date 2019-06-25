Sıcaktan bunalan çocuklar Gezi Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu
İhlas Haber Ajansı
31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Gezi Parkı eylemleriyle uzunca bir süre gündemde kalan Gezi Parkı bu sefer renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar soluğu İstanbul'da Taksim Gezi Parkı'nda aldı. Park içerisindeki süs havuzunda yüzerek serinleyen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.
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Park içerisindeki havuzda yüzen ve oyunlar oynayan çocuklar, çevredekilerin ilgi odağı oldu.
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Suda birbiriyle şakalaşarak oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak parktan uzaklaştı.
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Öte yandan, Taksim Meydanı’nda köpeğini gezdiren İbrahim Kurt isimli vatandaş, sıcaktan etkilenen köpeğine pet şişeden su içirdi.
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