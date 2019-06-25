SON DAKİKA
23 Haziran sonrası kabine revizyonu yapılacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi! Haberin devamı.

Sıcaktan bunalan çocuklar Gezi Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sıcaktan bunalan çocuklar Gezi Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu

31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Gezi Parkı eylemleriyle uzunca bir süre gündemde kalan Gezi Parkı bu sefer renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Sıcaktan bunalan çocuklar Gezi Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu - Sayfa 1

Hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar soluğu İstanbul'da Taksim Gezi Parkı'nda aldı. Park içerisindeki süs havuzunda yüzerek serinleyen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

19
Sıcaktan bunalan çocuklar Gezi Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu - Sayfa 2

Park içerisindeki havuzda yüzen ve oyunlar oynayan çocuklar, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

29
Sıcaktan bunalan çocuklar Gezi Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu - Sayfa 3

Suda birbiriyle şakalaşarak oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak parktan uzaklaştı. 

39
Sıcaktan bunalan çocuklar Gezi Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu - Sayfa 4

Öte yandan, Taksim Meydanı’nda köpeğini gezdiren İbrahim Kurt isimli vatandaş, sıcaktan etkilenen köpeğine pet şişeden su içirdi. 

49