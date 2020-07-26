Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

Sabaha karşı 03.00'te sahile geldiğini ifade eden Erdal Parıltı, "Evde klima olmayınca sıcak oluyor. Ben de gece sahile gelip uyuyorum, sonrasında denize giriyorum. Ardından eve gidiyorum. Hava şu an çok güzel ve serin. Tam yüzülecek zaman. Aslında herkesin gece saatlerinde buraya gelip sabahlamasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.