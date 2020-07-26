Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
ANTALYA'da yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde sabahladı. Sahile gelen bazı vatandaşlar çadır kurarken, bazıları ise battaniyeye sarılarak uyumayı tercih etti.
Ünlü Konyaaltı Sahili gündüzleri olduğu kadar akşamları da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.
Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile gelerek, burada hem serinliyor hem de denizin keyfini sürüyor.
Konyaaltı Sahili'nde çadır kurup sabahlayan Emirhan Gökçe, "Dün gece burada yatarak sabahladım. Uyanınca güneşin doğuşuyla beraber denize girdim. Hava güzeldi ancak sabaha karşı soğudu. Üşüyoruz, çadıra girdik üşümemek için. Gece de hava çok güzeldi. Sahilde çok çadır kuran ve yatan var" dedi.
Sabaha karşı 03.00'te sahile geldiğini ifade eden Erdal Parıltı, "Evde klima olmayınca sıcak oluyor. Ben de gece sahile gelip uyuyorum, sonrasında denize giriyorum. Ardından eve gidiyorum. Hava şu an çok güzel ve serin. Tam yüzülecek zaman. Aslında herkesin gece saatlerinde buraya gelip sabahlamasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.