Sıcaklıklar o bölgelerde düşüyor! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken bazı bölgelerde havanın daha çok soğuması bekleniyor. İşte başta İstanbul hava durumu olmak üzere yurtta beklenen en yüksek sıcaklıklar...

Sıcaklıklar o bölgelerde düşüyor! Meteoroloji'den sağanak uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumunu paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır hava durumu tahminleri paylaşıldı.

Sıcaklıklar o bölgelerde düşüyor! Meteoroloji'den sağanak uyarısı - Resim: 2

Hafta sonu günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, bugün, yarınki ve pazar günü hakkında bilgilenmek istiyor. İşte 6-7-8 Mart'ta İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Sıcaklıklar o bölgelerde düşüyor! Meteoroloji'den sağanak uyarısı - Resim: 3

İSTANBUL'UN HAVA DURUMU

Cuma Çok Bulutlu 5°C12°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 5°C 10°C

Pazar Parçalı Bulutlu 4°C 9°C

Sıcaklıklar o bölgelerde düşüyor! Meteoroloji'den sağanak uyarısı - Resim: 4

ANKARA'NIN HAVA DURUMU

Cuma Karla Karışık Yağmurlu 1°C 10°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu -1°C 8°C

Pazar Az Bulutlu -2°C 9°C

