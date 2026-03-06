Sıcaklıklar o bölgelerde düşüyor! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken bazı bölgelerde havanın daha çok soğuması bekleniyor. İşte başta İstanbul hava durumu olmak üzere yurtta beklenen en yüksek sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumunu paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır hava durumu tahminleri paylaşıldı.
Hafta sonu günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, bugün, yarınki ve pazar günü hakkında bilgilenmek istiyor. İşte 6-7-8 Mart'ta İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu
İSTANBUL'UN HAVA DURUMU
Cuma Çok Bulutlu 5°C12°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu 5°C 10°C
Pazar Parçalı Bulutlu 4°C 9°C
ANKARA'NIN HAVA DURUMU
Cuma Karla Karışık Yağmurlu 1°C 10°C
Cumartesi Parçalı Bulutlu -1°C 8°C
Pazar Az Bulutlu -2°C 9°C