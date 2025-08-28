Sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor! Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay'a sağanak uyarısı...
28 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, İstanbul ve birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşırken, 5 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Bugün Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İşte yurt genelinde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...