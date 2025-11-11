BIST 10.576
DOLAR 42,23
EURO 49,00
ALTIN 5.586,34
HABER /  GÜNCEL

Sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek

Sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine kademeli olarak düşeceğini duyurdu.

Abone ol

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Sivas, Antalya'nın doğusu ile hafif olmak üzere Şanlıurfa ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Perşembe günü ise Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Çankırı, Erzurum ve Diyarbakır çevreleri yağışlı geçecek.

Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağış bekleniyor.

Hafta sonu ise havanın yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Tuzla'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
Bakan Yerlikaya: Uçağın enkazına saat 17'de ulaşıldı
Bakan Yerlikaya: Uçağın enkazına saat 17'de ulaşıldı
Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili'yle görüştü
Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili'yle görüştü
Galatasaray yıldızı Osimhen Nijerya kamp kadrosunda yok
Galatasaray yıldızı Osimhen Nijerya kamp kadrosunda yok
İstanbul’da akşam trafiği ve yağmur: Yoğunluk yüzde 89'u buldu
İstanbul’da akşam trafiği ve yağmur: Yoğunluk yüzde 89'u buldu
'Terörsüz Türkiye' komisyonu askeri uçak düşmesi sebebiyle ertelendi
'Terörsüz Türkiye' komisyonu askeri uçak düşmesi sebebiyle ertelendi
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki: Biz, geçmişte çok bedel ödedik
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki: Biz, geçmişte çok bedel ödedik
Ali Yerlikaya'dan, şehit polis Faruk Şahin için taziye mesajı
Ali Yerlikaya'dan, şehit polis Faruk Şahin için taziye mesajı
CHP'ye bir şok daha! O binaya el konulması talep edildi
CHP'ye bir şok daha! O binaya el konulması talep edildi
İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu
İBB iddianamesi: Para transferi yapılan sosyal medya hesapları belli oldu
TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!
TSK'ye ait kargo uçağı düştü, RTÜK'ten uyarı geldi!