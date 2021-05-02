Sıcaklıklar düşüyor yağmur geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen gün verip uyardı

"Salı günü ise yağmur var" diyen Prof. Dr. Şen "Yağmur nerede var? Yağmur Türkiye'nin Ankara'dan bir çizgi çekin, Balıkesir bu hizada. Onun kuzeyinde yağışlı bir sisteme giriyoruz. 1 - 1.5 gün civarında bir yağış olacak." diye konuştu.