Sıcaklıklar düşüyor yağmur geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen gün verip uyardı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada gün verip vatandaşları uyardı.
CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftada hava nasıl olacak sorusuna yanıt verdi. Prof. Dr. Şen yaptığı değerlendirmelerde vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kışın bu yıl geç geldiğine değinen Prof. Dr. Şen "Kış bu sene Mart ayında geldi. Nisan ayı dalgalı, bahar yapar gibi oldu. Nisan ayı sonunda yaz sıcakları bütün Türkiye'de kendisini gösterir oldu." dedi.
Sıcak havaların devam etmeyeceğini belirten Prof. Dr. Şen "Fakat tabii bu böyle devam etmeyecek, dalgalı seyrine devam edecek. Pazartesi gününden itibaren tekrar sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. " ifadelerini kullandı.
"Salı günü ise yağmur var" diyen Prof. Dr. Şen "Yağmur nerede var? Yağmur Türkiye'nin Ankara'dan bir çizgi çekin, Balıkesir bu hizada. Onun kuzeyinde yağışlı bir sisteme giriyoruz. 1 - 1.5 gün civarında bir yağış olacak." diye konuştu.