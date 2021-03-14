Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen saat verip uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin hava durumu değerlendirmesinin ardından Prof. Dr. Orhan Şen, sağanak yağış için saat verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yağışlarla ilgili "Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Gerekli yağışı ay başında aldık. 2 gündür güneşli günler geçiriyoruz. Her sıcak havanın üzerine soğuk hava geldiğinde genellikle gök gürültülü yağışlar meydana gelir." değerlendirmesini yaptı.
Yağışlı hava için saat veren Prof. Dr. Şen "Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı’dan ve Güney Ege’den Türkiye’ye yağışlı hava girecek. Bu yağışlı hava hemen hemen 5 gün ülkemizde kalacak." diye konuştu.
Kar yağışıyla ilgili Prof. Dr. Şen "Doğu’da kar yağışı olacak, Trakya’da yağış durabilecek ama genellikle bütün Türkiye yağışlı bir havaya giriyor. Sıcaklıklar da mevsim normalinin altına düşmeye başlayacak." dedi.