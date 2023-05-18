Sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji 20 şehri uyardı sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün (18 Mayıs) yurdun bazı noktalarında sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 20 şehre sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde bugün hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mayıs güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bugün yurtta yağmurlu bir hava söz konusu. İstanbul da yağış beklenen ve uyarı alan şehirler arasında yer aldı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde azalacağını belirtti. 5 günlük hava tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 il için sarı kodlu uyarı yaptı. İşte o şehirler...
18 Mayıs hava durumu (bugün)
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar nerelerde kuvvetli?
Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.