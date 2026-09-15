Sıcaklıklar düşüyor: Birçok ilde sağanak bekleniyor

Eylül ayıyla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşmeye başladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece kadar azalırken, yarından itibaren birçok ilde de sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Özdemirci, çarşamba günü (yarın) Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış beklendiğini söyledi.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, İzmir, Manisa, Kütahya, Adana, Mersin, Osmaniye, Burdur, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Konya, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize ve Ardahan.