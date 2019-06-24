Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi

Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi

Adıyaman, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkacak olan kentlerde dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi - Sayfa 1

Meteorolojiden yapılan değerlendirmede; Adıyaman, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi.

116
Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi - Sayfa 2

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bölgemizde havanın Adıyaman'da az bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

216
Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi - Sayfa 3

Hava sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması beklenmekte. Rüzgarların ise değişik yönlerden hafif; yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

316
Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi - Sayfa 4

Gerekli önlemler alınmalı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önerilmektedir.

416