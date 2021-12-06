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Sıcaklık artıyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den bölge bölge uyarı

Sıcaklık artıyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den bölge bölge uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre ülke genelinde sıcaklık artıyor. Birçok bölgede de sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Sıcaklık artıyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den bölge bölge uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya'nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir'in güneyi ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklık artıyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den bölge bölge uyarı

Sıcaklık artıyor: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Sıcaklık artıyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den bölge bölge uyarı

Kuvvetli yağış:Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Sıcaklık artıyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den bölge bölge uyarı

Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

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