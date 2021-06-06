Sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması
Meteoroloji yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarına yükselecek. Bugün ise bazı illerde sağanak yağış var...
Bir süredir etkili olan serin hava yeni hafta itibari ile yerine sıcaklara bırakıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor. Öte yandan bugün bazı bölgelerde sağanak yağış var.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.