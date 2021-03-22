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Sıcaklık 10 derece birden düşüyor İstanbul'a kar geliyor! AKOM gün ve saat verdi

AKOM'dan İstanbul için son dakika açıklama geldi. Buna göre Çarşamba gününden itibaren dondurucu bir hava geliyor. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Soğuk ve yağışlı hava dalgası Cuma gününe kadar etkili olacak.

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Bugünlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. AKOM soğuk hava ve  karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Çarşamba gününe dikkat saati de belli...

İBB AKOM'dan yapılan uyarıda, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "İstanbul'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununlar beraber, kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Bugün il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8°C aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. 

22:00'den sonra sıcaklık 1 derece olacak

Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Cuma sabah saatlerine kadar etkili olacak

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

 

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