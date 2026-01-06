Sıcaklık 10 derece birden çakılacak, kar fena bastıracak! İstanbul için yeni alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ocak Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer bölgeler ise mevsim normalleri civarında seyredecek.