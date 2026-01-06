Sıcaklık 10 derece birden çakılacak, kar fena bastıracak! İstanbul için yeni alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış etkisini arttıracak. Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusu için çığ uyarısı yapıldı. Öte yandan kar yağışının etkili olacağı günler için de uyarı yapıldı. 'Kış bitti' derken yeniden kendini gösterecek. ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ocak Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer bölgeler ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
ÇIĞ TEHLİKESİ, KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu için ise çığ uyarısı yapıldı. Trakya ile Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgar için de vatandaşlar uyarıldı.
KAR YAĞIŞI VE BUZ GİBİ HAVA GELİYOR
Öte yandan yapılan değerlendirmede kar yağışına da dikkat çekildi. Bugün ve yarın Türkiye'nin hiçbir kentinde kar yağışı beklenmezken, perşembe günü kar yağışı etkisini gösterecek. Perşembe günü başlayan kar yağışı cuma günü neredeyse tüm yurda yayılacak. Sıcaklıklar ise eksi 16'ya kadar düşecek.
6 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bursa çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Trakya'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.