Sıcak ve soğuk çarpışacak hava altüst olacak! İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat!

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’un açıklamasına göre, öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuvvetlenerek fırtına şeklinde eseceği ve özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi kuzeyde kalan ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı ifade edildi. Akşam saatlerine doğru ise yağışların Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’na yayılması bekleniyor. Bugün 25°C’lere kadar çıkan hava sıcaklığının, sistemin etkisiyle birlikte 15-17°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Meteorolojik verilere göre, beklenen fırtına ve ardından gelecek kuvvetli sağanak sırasında yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani su baskınları ve gök gürültüsü gibi riskler bulunuyor.