Sıcak ve soğuk çarpışacak hava altüst olacak! İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Ekim haftası için alarm verdi. İstanbul, İzmir ve Manisa çevreleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. AKOM’dan yapılan açıklamada İstanbul’da kilometreye 30 kilo yağış düşebileceği açıklanırken, Marmara Bölgesi’nin bazı kentleri için dolu tehlikesi de var. Meteoroloji uzmanlarının açıklamasına göre Türkiye'nin batısı iki ayrı hava dalgasının çapışması sonucu sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek, su hortumu görülecek.
TÜRKİYE'nin batı illeri bugün iki ayrı hava dalgasının karşılaşmasına sahne olacak. Meteorolojik kaynakların son değerlendirmelerine göre önce Lodosla birlikte öğlene kadar bazı kentlerde hava sıcaklıları yaz aylarını aratmayacak. Bursa, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Yalova gibi kentlerde hava sıcakları 28’i bulacak. Hemen ardından Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte hava öyle bir değişecek kelimenin tam anlamıyla fırtına kopacak.
Meteorolojik kaynakların son değerlendirmelerine göre İstanbul dahil bir çok batı iline baroklinik soğuk cephe geliyor. Kritik 36 saate girildiğini belirten uzmanlar sabah ılık bir havanın ardından akşama doğru Balkanlar üzerinden yeni bir hava dalgasının Trakya üzerinden harekete geçeceğini ve sert meteorolojik hadiseler görüleceğini açıkladı. Bu hadiseler ise sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek, su hortumu gibi hava olaylarına yol açacak.
AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’un açıklamasına göre, öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuvvetlenerek fırtına şeklinde eseceği ve özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi kuzeyde kalan ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı ifade edildi. Akşam saatlerine doğru ise yağışların Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’na yayılması bekleniyor. Bugün 25°C’lere kadar çıkan hava sıcaklığının, sistemin etkisiyle birlikte 15-17°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Meteorolojik verilere göre, beklenen fırtına ve ardından gelecek kuvvetli sağanak sırasında yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani su baskınları ve gök gürültüsü gibi riskler bulunuyor.
"İMKANI OLAN İŞTEN ERKEN ÇIKSIN"
AKOM, özellikle dışarıda bulunacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti. Yağışlar nedeniyle trafikte aksamalar, su taşkınları ve ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği vurgulandı. Meteoroloji uzmanları ise imkanı olan vatandaşların işlerinden erken çıkmasını önerirken sıcak ve soğuk cephe karşılaşmasının havanın stresini maksimuma çıkaracağını söylediler.