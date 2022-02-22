Sıcak havaya kanmayın! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor Meteoroloji alarm verdi: İstanbul İzmir Ankara Antalya

KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile Gaziantep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor.