Sıcak hava Fenerbahçe'yi zorladı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri Bad Radkersburg kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Sarı-lacivertli oyuncuları havanın sıcak olması zorladı.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrinde sürdürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin sahasında antrenman yapan sarı-lacivertli ekip basına açık olan bölümde sakatlık önleyici çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldı.
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Öte yandan antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve İdari Menajer Volkan Ballı'nın uzun süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.
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Fenerbahçe Avusturya kampının 5. gününde ikinci hazırlık maçını Alman ekibi Hertha Berlin ile yapacak.
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Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak mücadele Hartberg Stadyumu'nda oynanacak.
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