Sıcak hava Fenerbahçe'yi zorladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sıcak hava Fenerbahçe'yi zorladı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri Bad Radkersburg kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Sarı-lacivertli oyuncuları havanın sıcak olması zorladı.

Sıcak hava Fenerbahçe'yi zorladı - Sayfa 1

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrinde sürdürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin sahasında antrenman yapan sarı-lacivertli ekip basına açık olan bölümde sakatlık önleyici çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldı. 

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Sıcak hava Fenerbahçe'yi zorladı - Sayfa 2

Öte yandan antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve İdari Menajer Volkan Ballı'nın uzun süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. 

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Sıcak hava Fenerbahçe'yi zorladı - Sayfa 3

Fenerbahçe Avusturya kampının 5. gününde ikinci hazırlık maçını Alman ekibi Hertha Berlin ile yapacak. 

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Sıcak hava Fenerbahçe'yi zorladı - Sayfa 4

Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak mücadele Hartberg Stadyumu'nda oynanacak. 

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