Sıcak hava dalgası vurdu! Avustralya'da "felaket" seviyesinde yangın riski sürüyor

Eyalette yaklaşık 450 okul ve çocuk bakım merkezinin, artan yangın riski gerekçesiyle yarın geçici olarak kapatılacağı kaydedilirken Victoria ve New South Wales eyaletlerinde yangınlarla mücadele edildiği bildirildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Angus Hines, yarın hava sıcaklığının zirveye ulaşacağını belirterek, ülkenin güneyinin neredeyse tamamı için çok sıcak bir gün olacağına işaret etti.