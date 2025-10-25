Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede sağlık mücadelesi veriyor: ''Ateşim düşmüyor, çok yoruldum''

Bir zamanlar oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilikliyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sağlık durumunun ciddiyetini duyuran Çetinkaya, 8 gündür devam eden yüksek ateş ve belirsiz virüsten kaynaklı hem fiziksel hem de duygusal olarak tükendiğini ifade etti. Çetinkaya'nın o paylaşımları takipçilerini derinden üzdü.