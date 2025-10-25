Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede sağlık mücadelesi veriyor: ''Ateşim düşmüyor, çok yoruldum''
Bir dönem oyuncu Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bu kez hastaneden yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti Sekiz gündür hastanede yattığı öğrenilen Çetinkaya'nın ateşi düşmüyor. Paylaşımlarında gözyaşlarını tutamayan ünlü fenomen bakın neler söyledi...
Bir zamanlar oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilikliyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sağlık durumunun ciddiyetini duyuran Çetinkaya, 8 gündür devam eden yüksek ateş ve belirsiz virüsten kaynaklı hem fiziksel hem de duygusal olarak tükendiğini ifade etti. Çetinkaya'nın o paylaşımları takipçilerini derinden üzdü.
BİR ZAMANLAR AŞKLA GÜNDEMDEYDİ, ŞİMDİ SAĞLIK MÜCADELESİ VERİYOR
2023 yazında ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşk sayesinde magazin gündeminin zirvesine oturan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, uzun süre sosyal medyada mutluluk pozlarıyla konuşulmuştu. Başlarda birbirlerinin yüzünü dahi göstermeye çekinen çift, zamanla neşeli ve doğal halleriyle takipçilerin sevgisini kazanmıştı.
Ancak 2025 yılına girilmesiyle birlikte ilişkilerinde sessizlik hakim olmaya başladı. Birlikte fotoğraf paylaşmayı bırakan, sosyal medyada etkileşimlerini azaltan çift hakkında Şubat ayında ayrılık iddiaları yayılmaya başladı. Kısa süre sonra da taraflardan ayrılık açıklaması geldi.
"ATEŞİM DÜŞMÜYOR, DAMARIM KALMADI"
Ayrılık sonrası gözlerden uzak kalan Çetinkaya, bu kez sağlığıyla gündemde. 8 gündür hastanede yattığını belirten fenomen isim, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yaşadığı süreci anlattı. Yüksek ateşin bir türlü düşmediğini ve net bir tanı konulamadığını belirtti.