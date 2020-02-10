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Siber güvenlik karargahı açılıyor! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Siber Olaylara Müdahale Merkezi açılışında son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor...

"Hedefimiz ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan "5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize büyük maliyeti var" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bir düzene sokmamız şart"

-Kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini bir düzene sokmamız şart. İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum.

-Şu anda 1300 kurumumuzda yakalık 4 bin uzmanla siber güvenlik faaliyetleri yürütülüyor.

"Elektronik veriler sınırlar kadar önemli"

-Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerin güvenliği ve burada saklanan veriler de o kadar önemlidir. Artık teknolojiye hükmedenin her sisteme her unsura nüfuz ettiği bir döneme girdik.

5G teknolojisi

-Hedefimiz ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. 5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize büyük maliyeti var.

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