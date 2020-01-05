Sibel Ünli neden öldü ekonomik sebeplerden dolayı intihar mı etti
İSTANBUL Fatih'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sinel Ünli'nin cesedi, geçtiğimiz cuma günü, Samatya sahilinde bulunmuştu. Sosyal medyada Ünli'nin ekonomik nedenlerden dolayı intihar ettiği iddia edildi. Cenazeye katılan bir kullanıcının paylaşımına göre ise genç kızın ailesi, bu durumu yalanladı.
İSTANBUL Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'den haber alamayan ailesi, polise kayıp ilanında bulunmuştu.
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Polis, üniversiteli genç kızı bulmak için çalışma başlatırken; geçtiğimiz cuma günü, Samatya sahilindeki kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti.
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Deniz polisinin de desteği denizde arama yapan polis ekipleri Ünli'nin cansız bedenine ulaştı.
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