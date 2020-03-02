Sibel Kirer Erdoğan Emrah ile boşanma iddialarına cevap verdi!
Önceki aylarda medyada yer alan şarkıcı Emrah Erdoğan'ın eşi Sibel Kirer Erdoğan'dan boşanacaklarına dair haberlere açıklama geldi.
Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı Emrah Erdoğan'ın eşi Sibel Kirer Erdoğan, haklarında çıkan boşanıyorlar haberlerine yalanladı. Yurtdışından gelen arkadaşları ile alışverişe çıkan Sibel Kirer, Emrah ile boşanmadıklarını söyledi.
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Sibel Kirer Erdoğan, muhabirlere "Boşansak ortaya çıkardı, biz boşanmadık, yüzüğüm de parmağımda. Evleri ayırdığımız doğru değil" dedi.
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Eşi Emrah'ın müzik ve film çalışmaları içinde olduğunu söyleyen Sibel Erdoğan daha sonra annesi ve arkadaşı ile alışverişe devam etti.
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Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilen çiftin bir yıldır evlilik terapisi aldığı söylentileri çıkmıştı.
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