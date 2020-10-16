Sibel Kekilli'den sonra Sheyenne Shea de Instagram hesabını Türkiye'ye kısıtladı!
Amerikalı sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea geçtiğimiz günlerde Türk erkeklerinin taciz içerikli mesajlarına maruz kaldığını söylemişti. Sibel Kekilli gibi o da Instagram hesabını kısıtladı.
En son Game Of Thrones'da oynadığı karakterle adından söz ettiren Türk asıllı oyuncu Sibel Kekilli, taciz mesajları almaya başlamıştı.
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Tacizlerin önünü kesemeyen ünlü oyuncu Sibel Kekilli, çareyi sosyal medya hesabını dondurmakta buldu. Kekilli, 'Kısa süreli veda zamanı' mesajıyla sosyal medyaya veda edeceğini ima etmişti.
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Ancak sadece Türkiye’de yaşayan kullanıcıları engellediği ortaya çıkmıştı.
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Benzer bir durum ABD'li fenomen Sheyenne Shea'nin de başına geldi.
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