Sibel Kekilli İstanbul Sözleşmesi'ni Game of Thrones yazarına anlattı Türklere mesaj

İşte o yazı:

Türkiye’de Şiddet

28 Mart 2021

Sevgili arkadaşım Sibel Kekilli, HBO Game of Thrones fanları onu Shae rolü ile de hatırlar, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yaşanan can sıkıcı gelişmeler ile ilgili beni uyaran bir mail attı. (Sibel Almanya’da doğmuş, büyümüş ve yaşıyor; ancak Türk kökenli)