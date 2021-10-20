Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural bir otele 2 kadınla girerken görüntülendi

"Aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım"

Engincan Ural’ın yakın arkadaşları olduğunu belirten görüntülerdeki kadın “Mekan çıkışı çok içtik sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik olay bundan ibarettir aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!” şeklinde konuşarak gazetecileri tehdit etti.