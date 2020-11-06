Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ünlü iş adamının oğluyla yakalandı! Panikleyip kaçtılar
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ünlü iş adamının oğlunun aracına binerken görüntülenince panikledi.
Şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, önceki akşam Serhan Adalı’yla Etiler’deki bir mekandaydı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, çıkışta Adalı’nın lüks cipine bindi.
19
O sırada patlayan flaşlar iki Ural ve Adalı çiftini panikletti.
29
Serhan Adalı görüntü alınmasını engellemek için gaza basarak hızla uzaklaştı.
39
Melisa Ural ve Serhan Adalı mekandan aynı araçla ayrılması dikkatlerden kaçmadı.
49