Sibel Can'ın kırmızı elbisesi ve göbeği hayranlarını ikiye böldü!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 6 yıl aranın ardından sahne aldığı Cahide Palazzo'da tercih ettiği 68 milyon TL değerinde kırmızı 'Bottega' marka elbisesiyle sevenlerini ikiye böldü. Kimileri 'Ne giyse yakışır' derken, elbisenin tüm vücut hatlarını ortaya çıkarması ve özellikle göbeğini vurgulaması üzerine hayranları 'Sibel sana bu kötülüğü kim yaptı' diye sosyal medyadan isyan etti.