Sibel Can'ın kırmızı elbisesi ve göbeği hayranlarını ikiye böldü! Fiyatı da servet değerinde
Sibel Can'ın servet değerindeki kırmızı elbisesi göbeğini ortaya çıkarınca sevenleri hem üzüldü hem de usta şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medyada çıkan söylentilerden biri de, kırmızı elbisesinin iyice belirginleştirdiği göbeği ile 'Hamile mi' sorusu... Öte yandan Emir Sarıgül!ün de Sibel Can'ı izleyenler arasında olması dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Sibel Can, 6 yıl aranın ardından sahne aldığı Cahide Palazzo'da tercih ettiği 68 milyon TL değerinde kırmızı 'Bottega' marka elbisesiyle sevenlerini ikiye böldü. Kimileri 'Ne giyse yakışır' derken, elbisenin tüm vücut hatlarını ortaya çıkarması ve özellikle göbeğini vurgulaması üzerine hayranları 'Sibel sana bu kötülüğü kim yaptı' diye sosyal medyadan isyan etti.
Güzelliği yerinde ama kırmızı elbisesi tam bir fiyasko!
İstanbullu dinleyicilerine 6 yılın ardından Cahide Palazzo'da unutamayacakları bir müzik şöleni sunan Sibel Can'ın rezervasyonları haftalar öncesinden kapandı. Can; hit olmuş şarkılarının yanı sıra, arabesk ve Türk sanat müziğinden de en çok sevilen şarkıları seslendirdi. Performansı ve güzelliği ile izleyicisini mest eden Sibel Can elbisesi ise tam anlamıyla sınıfta kaldı.
Hayranları ikiye bölündü
Dün akşam Cahide'de sahne alan Sibel Can bir kırmızı birde siyah elbise giydi. Bottega Veneta'nın son koleksiyonundan tercih ettiği kırmızı elbisesi Sibel Can'ın tüm vücut hatlarını ortaya dökünce sanatçının hayranları ikiye bölündü.
"Sibel'e ne giyse yakışıyor" diyen de oldu...
Olduğundan oldukça kilolu görünen Sibel Can'ın kırmızı sahne tarzına kimileri "Hiç olmamış, göbeği çok çıkmış" derken kimileri de "Sibel'e ne giyse yakışıyor" yorumlarında bulundu.