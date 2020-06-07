Sibel Can'ın dansözlük yaptığı görüntüler sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Kariyerinin başında dansözlük yaptığı bilinen ünlü şarkıcı Sibel Can, 80'li yıllarda Maksim Gazinosu'nda oryantal dansçı olarak mesleğe adım attı. Can'ın bir sünnet düğününe katıldığı görüntülerde dans ettiği görüntüler sosyal medyayı salladı.