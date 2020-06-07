Sibel Can'ın dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın bir sünnet düğününde dans görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Can'ın kıvraklığı izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Kariyerinin başında dansözlük yaptığı bilinen ünlü şarkıcı Sibel Can, 80'li yıllarda Maksim Gazinosu'nda oryantal dansçı olarak mesleğe adım attı. Can'ın bir sünnet düğününe katıldığı görüntülerde dans ettiği görüntüler sosyal medyayı salladı.
"Kıvraklığıyla göz doldurdu": Henüz 14 yaşındayken dansa merak saran sanatçı Sibel Can'ın, dansöz olarak sahneye çıktığı anlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ünlü sanatçının, henüz genç yaşlarda olmasına rağmen salonu dolduran misafirleri fazlasıyla eğlendirdiği görülüyor.
"ABD'deki evini satılığa çıkardı": Ayrıcan Hürriyet'te yer alan habere göre ise, korona salgını sonrası Amerika'ya artık gitmek istemeyen güzel şarkıcı, oradaki emlakçısıyla irtibata geçerek evini satışa çıkarmasını istedi. Can ayrıca uzun bir süre yurtdışına çıkmama kararı aldı.