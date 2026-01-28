Sibel Can'dan oğlunun doğum gününde duygulandıran mesaj!
Ünlü şarkıcı Sibel Can, büyük oğlu Engincan Ural'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı. Türk sanat müziğinin sevilen ismi, kariyerindeki başarılarının yanı sıra ailevi paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Sibel Can, 33 yaşına giren oğlu Engincan Ural’ın yeni yaşını, nostaljik bir fotoğrafla kutladı. Fotoğrafın bir köşesinde gençlik yıllarındaki Sibel Can ve bebeklik dönemindeki Engincan yer alıyordu.
Can, bu anlamlı kareyi Instagram hesabında paylaşıp, altına şu satırları yazdı:
“Benim canım oğlum, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum.”
Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ve eşi Merve Kaya, yakın zamanda ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Çift, kızlarına Lina adını verdi.
Sibel Can ve Hakan Ural, 1988 yılında evlenmiş ve Engincan ile Melisa Ural adında iki çocukları dünyaya gelmişti. Boşanmalarının ardından her iki isim de hayatlarını farklı yönlerde sürdürmüş olsa da, çocuklarıyla olan bağları her zaman güçlü kaldı.