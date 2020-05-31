Sibel Can photoshop ayarını yapamadı! Takipçileri fena dalga geçti

Sürekli photoshop yaptığı için eleştirilen Can’ın paylaştığı fotoğraflarda yine photoshop olduğu dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcının konser görüntüleriyle bu fotoğraflar arasında fark olduğu görüldü. Can'ın paylaşımları yine dalga konusu oldu.