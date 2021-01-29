Sibel Can oğlu Engincan'ın mankeni oldu yeni tarzıyla bambaşka oldu
Sibel Can, Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan için manken oldu. Yeni tarzı, görenleri şaşırttı.
Sibel Can'ın oğlu Engincan, zaman zaman farklı giyim tarzıyla magazin gündemindeki yerini alıyordu. Fakat bu kez giyim tarzını annesi Sibel Can'a yansıttı. Hakan Ural'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan için Sibel Can, manken oldu.
Engincan tekstil işine girince annesi destek olmak için ürünleri denedi ve sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
Instagram'dan oğlunun markasına ait olan parçaları tanıtan Sibel Can, her zamanki tarzının dışına çıktı.
Bambaşka biri olan Sibel Can'ın spor tarzı da takipçileri tarafından beğeni topladı.