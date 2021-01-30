Sibel Can modelliğe soyundu sosyal medyayı salladı işte o pozlar

Sibel Can'ın oğlu Engincan, zaman zaman farklı giyim tarzıyla magazin gündemindeki yerini alıyordu. Fakat bu kez giyim tarzını annesi Sibel Can'a yansıttı. Hakan Ural'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan için Sibel Can, manken oldu.