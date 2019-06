Sibel Can kazancını bakın nereye yatırıyor koleksiyonunu yapıyor

Sabah'ta yer alan habere göre; Sibel Can, resim sanatına olan merakını koleksiyonerliğe dönüştürdü. Ünlü sanatçı Devrim Erbil'in eserlerini alan Can, şimdi de koleksiyonuna Ergin İnan'ın tablolarını ekledi. Can, Beykoz Konakları'ndan komşusu olan İnan'dan kendisi için özel bir tablo yapmasını istedi.