Sibel Can kazancını bakın nereye yatırıyor koleksiyonunu yapıyor
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kazandığı paraları nereye harcadığı belli oldu. Can, koleksiyon yapıyor.
Şarkılarındaki başarısıyla müzik dünyasının parmakla gösterilen isimlerinin başında gelen Sibel Can, kazancını sanata yatırmaya devam ediyor. Daha önce de ressam Devrim Erbil'den tablolar alan Can, şimdilerde ünlü ressam Ergin İnan'a özel bir tablo hazırlatıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sibel Can, resim sanatına olan merakını koleksiyonerliğe dönüştürdü. Ünlü sanatçı Devrim Erbil'in eserlerini alan Can, şimdi de koleksiyonuna Ergin İnan'ın tablolarını ekledi. Can, Beykoz Konakları'ndan komşusu olan İnan'dan kendisi için özel bir tablo yapmasını istedi.
Geçtiğimiz günlerde ünlü ressamı evinde ziyaret eden Can, kendisi için yapılan tabloyu inceledi. İnan imzalı tablo, yakında ünlü şarkıcının evinin duvarlarında olacak. Sanata yatırım yapmayı seven Can, daha önce de tablolarını aldığı Devrim Erbil'in atölyesini ziyaret etmişti.
Sibel Can, 1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından müzisyen olan babasının da etkisiyle küçük yaşta sahnede olmayı hayal etmeye başladı. 14 yaşındayken dansa merak saran Can, ilk olarak babasının diğer şarkıcılarla çıktığı yurtdışı turnesine oryantal dansçı olarak katıldı. Daha sonra İstanbul'da ilk kez Galata Kulesi'nde sahneye çıktı.