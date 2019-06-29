Sibel Can kazancını bakın nereye yatırıyor koleksiyonunu yapıyor

Sibel Can, 1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından müzisyen olan babasının da etkisiyle küçük yaşta sahnede olmayı hayal etmeye başladı. 14 yaşındayken dansa merak saran Can, ilk olarak babasının diğer şarkıcılarla çıktığı yurtdışı turnesine oryantal dansçı olarak katıldı. Daha sonra İstanbul'da ilk kez Galata Kulesi'nde sahneye çıktı.