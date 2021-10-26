Sibel Can-Emir Sarıgül'ün gizli aşkı belgelendi Buket Aydın şimdi ne yacak?

Sosyal medya Sibel Can ve Emir sarıgül'ün yemek yerken çekilmiş görüntülerini konuşuyor... Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu iş adamı Emir Sarıgül ile aşk yaşayan şarkıcı Sibel Can, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Bir dargın bir barışık ikili ünlü bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Sosyal medyada bugörüntülerle beraber en çok konuşulan detay ise ünlü sunucu Buket Aydın'ın bu görüntülere vereceği tepki...