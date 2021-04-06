Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon yayından kaldırıldı şoke eden karar
Show TV ekranlarında geçtiğimiz hafta başlayan Kırmızı Kamyon adlı dizinin yayını durduruldu.
Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır'ın başrollerinde olduğu Kırmızı Kamyon dizisi geçen hafta ilk bölümüyle yayımlandı. Çarşamba akşamı izleyici ile buluşan dizi ilk bölümüyle reytinglerde ilk 10da yer alamadı.
Sadakatsiz, Kuruluş Osman gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelen Kırmızı Kamyon dizisi bu hafta ise yayımlanmadı. 10. Ev imzalı "Kırmızı Kamyon"un yayınına ara verildi.
Kanal ve yapım şirketi karşılıklı anlaşıp dizinin haziran ayı itibariyle 1. bölümünden itibaren tekrar sil baştan yayınlanmasına karar verdi.
Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta Show TV'nin yayın akışından çıkarıldı.