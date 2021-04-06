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Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon yayından kaldırıldı şoke eden karar

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon yayından kaldırıldı şoke eden karar

Show TV ekranlarında geçtiğimiz hafta başlayan Kırmızı Kamyon adlı dizinin yayını durduruldu.

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon yayından kaldırıldı şoke eden karar

Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır'ın başrollerinde olduğu Kırmızı Kamyon dizisi geçen hafta ilk bölümüyle yayımlandı. Çarşamba akşamı izleyici ile buluşan dizi ilk bölümüyle reytinglerde ilk 10da yer alamadı.

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Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon yayından kaldırıldı şoke eden karar

Sadakatsiz, Kuruluş Osman gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelen Kırmızı Kamyon dizisi bu hafta ise yayımlanmadı. 10. Ev imzalı "Kırmızı Kamyon"un yayınına ara verildi.

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Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon yayından kaldırıldı şoke eden karar

Kanal ve yapım şirketi karşılıklı anlaşıp dizinin haziran ayı itibariyle 1. bölümünden itibaren tekrar sil baştan yayınlanmasına karar verdi.

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Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon yayından kaldırıldı şoke eden karar

Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta Show TV'nin yayın akışından çıkarıldı.

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