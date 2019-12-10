Show Tv'nin sevilen dizisinden kötü haber final kararı aldı
Show Tv'nin büyük umutlarla başlayan sevilen dizisinden flaş bir karar çıktı, 16. bölümüyle ekranlara veda ediyor.
Pazar akşamları, seyirciyle buluşan Show TV'nin sevilen dizisinden beklenmedik bir hamle geldi. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan yurt dışı uyarlamalı yapım ekranala veda etmeye hazırlanıyor.
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Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı "Aşk Ağlatır" dizisisinin 16. bölümde ekran macerasının son bulacağı öğrenildi.
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Yapımcılığını MF Yapım ve Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan 'Aşk Ağlatır'ın yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyordu.
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Dizide taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışma konu ediliyor.
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