Show TV'nin sevilen dizisi final yapıyor üstelik iyi reytinglere rağmen

Aksiyonu bol, Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde oynadığı Ramo dizisinin final tarihi belli oldu. Üstelik reytinglerde oldukça iyi bir yerde olan seyircinin sevdiği bir yapım olmasına rağmen final yapacak olması seyirciyi şaşırttı.