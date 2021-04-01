Show TV'nin sevilen dizisi final yapıyor üstelik iyi reytinglere rağmen
Show TV'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisinden gelen final kararı hayrete düşürdü. Nedeni ortaya çıktı.
Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Yaz sezonu öncesinde ömrünü tamamlayan yapımlar, reytinglerde düşüşler yaşayanlar bir bir ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Son haber ise Show TV'nin sevilen dizisinden geldi ve izleyenlerini bir hayli şaşırttı.
Aksiyonu bol, Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde oynadığı Ramo dizisinin final tarihi belli oldu. Üstelik reytinglerde oldukça iyi bir yerde olan seyircinin sevdiği bir yapım olmasına rağmen final yapacak olması seyirciyi şaşırttı.
TV100'ün haberine göre, BKM'nin Show TV için çektiği Ramo'nun kanalla yaptığı 2 yıllık anlaşma yakın zamanda sona erecek.
Anlaşma yenilenmediği için final kararı ile hayranlarının karşısına çıkan dizi, bayram öncesi ekrana veda edecek.