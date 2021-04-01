BIST 1.426
DOLAR 8,13
EURO 9,60
ALTIN 451,59

Show TV'nin sevilen dizisi final yapıyor üstelik iyi reytinglere rağmen

Show TV'nin sevilen dizisi final yapıyor üstelik iyi reytinglere rağmen

Show TV'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisinden gelen final kararı hayrete düşürdü. Nedeni ortaya çıktı.

Show TV'nin sevilen dizisi final yapıyor üstelik iyi reytinglere rağmen

Televizyon ekranlarındaki yaprak dökümü sürüyor. Yaz sezonu öncesinde ömrünü tamamlayan yapımlar, reytinglerde düşüşler yaşayanlar bir bir ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Son haber ise Show TV'nin sevilen dizisinden geldi ve izleyenlerini bir hayli şaşırttı.

18
Show TV'nin sevilen dizisi final yapıyor üstelik iyi reytinglere rağmen

Aksiyonu bol, Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde oynadığı Ramo dizisinin final tarihi belli oldu. Üstelik reytinglerde oldukça iyi bir yerde olan seyircinin sevdiği bir yapım olmasına rağmen final yapacak olması seyirciyi şaşırttı. 

28
Show TV'nin sevilen dizisi final yapıyor üstelik iyi reytinglere rağmen

TV100'ün haberine göre, BKM'nin Show TV için çektiği Ramo'nun kanalla yaptığı 2 yıllık anlaşma yakın zamanda sona erecek.

38
Show TV'nin sevilen dizisi final yapıyor üstelik iyi reytinglere rağmen

Anlaşma yenilenmediği için final kararı ile hayranlarının karşısına çıkan dizi, bayram öncesi ekrana veda edecek.

48